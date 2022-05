Credit Mutuel du Sénégal : les organisations syndicales dénoncent le manque de transparence et la gestion gabégique du Directeur général.

La délégation mixte des organisations syndicales qui regroupe les deux syndicats du Crédit Mutuel du Sénégal a adressé une correspondance au ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, dans laquelle elle alerte sur la situation qui prévaut dans cette institution.



Les syndicats dénoncent les multiples violations perpétrées par l'actuelle direction générale du CMS, notamment la dissimulation et la confiscation des recommandations du rapport détaillé produit par les vérificateurs de la commission bancaire de l'UMOA.



"Pour une première fois dans l’histoire du CMS, un rapport de la commission bancaire destiné à l’institution et censé faire l’objet de partage avec les services compétents pour la prise en charge des différentes recommandations, a été gardé sous scellé par la seule volonté de Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop en complicité avec le PCA de l’Union des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal, Monsieur Alpha Ndaw", mentionne le communiqué.



Ils soulignent également que le Directeur Général, Amadou Jean-Jacques Diop, ne dispose à ce jour d’aucun mandat social délivré par le conseil d’administration en conformité avec nos statuts lui permettant d’occuper la fonction de Directeur Général du CMS.



Ils attirent également l'attention du ministre que l'institution compte plus d'un million trois cent mille (1 300 000) sociétaires-clients avec 1 200 salariés et qu'il urge de sauvegarder les intérêts des Sénégalais avant que l'irréparable ne se produise.



Ils n'ont pas manqué d'étaler les investissements de tout type et de manière effrénée dont la validation de l’acquisition de 132 véhicules avec un lot d’une cinquantaine de voitures de luxe dernièrement réceptionnées depuis les Émirats Arabes Unis (Dubaï), le renouvellement du parc informatique du CMS avec des lots de plus de mille ordinateurs, tablettes et vidéoprojecteurs...