Crédibilité des médias au Sénégal : le ministre de la communication lance un appel aux acteurs de presse.

Lors de sa visite à la 2Stv, le ministre de la Communication, des télécoms et de l'économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam n’a pas manqué de sensibiliser les entreprises de presse sur le traitement de l’information.



Une thèse qu’a bien pu partager le directeur général de la 2Stv, El Hadji Ndiaye, qui pense qu’il y’a un manque de suivi : « on doit aider les entreprises de presse surtout celles qui n’ont pas trop les moyens et ce, en mettant à leur disposition des financements, encadrements, mais aussi accompagnement… » stipule le DG Dr la 2STv