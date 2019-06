Création de la SEN-TER S.A : Le projet de loi adopté par les parlementaires

La mise en place d’un cadre réglementaire et normatif, d’un régime de performance et de qualité du service TER justifie l’adoption, ce 03 juin, en procédure d’urgence, le projet de loi N°08/2019 autorisant la création de la Société Nationale de Gestion du patrimoine du Train Express Régional (SEN-TER S.A).

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement qui a défendu le projet devant les parlementaires, a dans sa communication, confié que l’une des missions dévolues à cette société est l’élaboration et la mise en place d’un plan de développement des infrastructures et du patrimoine ferroviaire.

En outre, l’amélioration de la mobilité grâce à des moyens de transport de masse fonde la pertinence du TER, a avancé Oumar Youm.

Compte tenu de la nécessité pour la société d’exploitation d’avoir des interlocuteurs sénégalais, il y a urgence, selon le ministre, de créer la SEN-TER SA dont les décrets organisant son statut sont en cours d’élaboration anticipée au niveau du gouvernement, informe-t-il.

Le ministre a profité de la plénière pour renseigner sur la fin des travaux du TER prévu en fin juin 2019.