Création d'opportunités d'emplois verts : Abdou Karim Sall équipe les acteurs économiques et les associations.

Dans le cadre du Programme d'appui à la création d'opportunités d'emplois verts (Pacev), le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) a remis ce mardi 14 juillet 2020, un important lot d'équipements à des associations pour le développement de filières comme le recyclage du plastique et l'autonomisation énergétique par la promotion de l'énergie solaire.



Il s'agit de lots de kiosques mobiles solaires qui offrent des services de recharge de téléphone, de connexion internet et de transfert d'argent, un lot de tricycles isothermes qui seront remis à des GIE de femmes du marché au poisson de Pikine et aux femmes transformatrices de la forêt classée de Mbao. Des éco-boutiques seront allouées à des communes et des kiosques mobiles solaires à plusieurs départements du Sénégal.



Venu présider la cérémonie, le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, soutient que l'entrepreneuriat vert constitue une nouvelle dynamique économique en pleine évolution dans un contexte de prise de conscience des enjeux environnementaux. "Il englobe des activités économiques et des technologies, des produits et services polluants peu émetteurs de gaz à effet de serre et minimisant l'empreinte économique dans une logique de promotion de partenariat réel au Sénégal", a fait savoir M Sall qui compte sur ces filières pourvoyeuses d'emploi vert, qui une fois leur apport économique garanti, restructurera l'environnement.



À cette occasion, le ministre a tenu à rappeler aux bénéficiaires, qu'ils seront assujettis à un mode de gestion et de survie consignée dans une convention, où il leur sera demandé de respecter l'entretien du matériel pour une pérennisation et une bonne marche des outils.



À cet effet, il n'a pas raté l'occasion pour remercier les partenaires qui ont soutenu le programme techniquement et financièrement.



Et pour finir, Abdou Karim Sall encourage les bénéficiaires à œuvrer dans le sens de la réussite et de l'épanouissement de leurs business.