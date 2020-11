Création CNIEJ : « Qu’il ne soit pas un autre conseil de plus dont les jeunes ne verront jamais l’importance, ni le sérieux… » (ADHA)

Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) s’est dit préoccupée par le sort des jeunes potentiels migrants et migrants laissés à eux-mêmes et tire ainsi sur la sonnette d'alarme par rapport à l’augmentation massive des flux migratoires et les nombreuses pertes en vies humaines. Malgré le dispositif mis en place pour contrecarrer la migration dite irrégulière, les vagues de migrants vers l’Europe continuent de plus belle avec leur lot d’horreurs fait elle remarquée. Ainsi, les fermetures et restrictions des voies légales de migration dues à la COVID-19 entraînent des Itinéraires plus risqués et dans les pires conditions les prix plus élevés pour les services de contrebande et l’augmentation des abus, exploitation et traite, assure-t-elle.

Cependant, contrairement aux idées reçues et aux mirages miroités par les médias ou relayés par les parents ou amis qui ont réussi à s’installer en Europe, beaucoup d’entre les candidats à l’émigration ne verront jamais leur rêve se réaliser. Et face à cette situation alarmante, l’ADHA dénonce avec la dernière énergie l’absence de politiques efficaces pouvant faire face aux phénomènes migratoires. Elle préconise en outre aux États de l'Union Européenne qu’ils veillent au respect de la dignité humaine en intensifiant leurs efforts dans la lutte contre la pauvreté en Afrique, en vue de réduire les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays renforcer davantage la coopération Nord-Sud et surtout en ayant un regard sur les fonds alloués. Mais aussi de faciliter les migrations ordonnées, sûres, régulières et responsables, la mobilité des personnes, y compris par la mise en œuvre de politiques migratoires concertées, planifiées et bien gérées. Et enfin de mettre en cohérence les politiques migratoires dans les pays de l’espace CEDEAO.

Adha de recommander aux États africains en général, le Sénégal en particulier de mener une large concertation autour de la problématique de la migration irrégulière pour l'adoption de politiques et stratégies efficaces permettant la prise en charge effective des préoccupations des jeunes dont la majorité est à la recherche d'un meilleur avenir, c’est à dire établir une politique de jeunesse mise en place par les jeunes pour les jeunes.

Elle a exhorté les organisations de défense des droits des migrants à travailler en synergie pour informer et sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière considérée comme une voie suicidaire. Et sur le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui sera mis en place en Décembre pour répondre de manière efficace à la problématique de l'emploi des jeunes, Adha de demander que ce Conseil ne soit pas un autre conseil de plus dont les jeunes ne verront jamais l’importance, ni le sérieux. Mais qu’il soit un conseil national qui sera à l’écoute des jeunes, dirigé par des jeunes et pour les jeunes. Enfin, exigence a été faite aux organismes ou collectifs qu’ils ne se nourrissent pas de la migration mais travaillent pour la promotion, la protection et le respect des droits des jeunes et des migrants entre autre recommandations. ADHA d’annoncer enfin, qu’il mettra sur pied un parlement des jeunes qui sera un cadre de concertation, d’orientation et de veille sur les droits des jeunes.