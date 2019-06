Crd sur les Milda / Dr El Hadj Malick Ndiaye : « Quiconque pris en train de vendre des moustiquaires sera puni par la loi dans toute sa rigueur »

Un Comité régional de développement (Crd) pour une campagne réussie de distribution nationale des Moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (Milda) s'est tenue à la salle de conférence de la gouvernance de Thiès. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin que les Milda arrivent à bon port dans toutes les structures de santé. Plus de 1.100.000 moustiquaires pour un coût global estimé à 1,5 milliard francs Cfa vont être distribués à Thiès. Cependant, d'après le médecin chef de région, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye, "toutes les dispositions de sécurité et d'information seront prises pour que les moustiquaires aillent à leurs destinataires. Et, quiconque sera pris en train de vendre des moustiquaires la loi tombera sur lui avec toute sa rigueur..."