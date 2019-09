Crd spécial année scolaire 2019-2020 : L'académie sollicite la création de cinq lycées dans la région

L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Siaka Goudiaby, a profité de la présence de la tutelle, le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla, pour faire la cartographie de l'éducation dans la région. Sur ce, il a demandé au ministre l'équilibre de la carte scolaire.

"Projets d'ouverture de nouveaux collèges et lycées. Il y a des dossiers d'ouverture de classes de seconde pour 2019-2020 déposés au ministère de l'Éducation nationale pour étude et avis: un lycée au quartier Kenia de Ziguinchor pour décongestionner le lycée Djignabo qui compte 4000 élèves, le lycée référence de la region ; un lycée à Koudioubé ; à Biti-Biti (frontalière avec la Gambie) ; à Boucotte Diembéring pour seconder le lycée de Cabrousse, Souda" cite Siaka Goudiaby.



Dans le même registre des recommandations, il y a des dossiers de demande d'ouverture de collèges pour 2019-2020 déposés au MEN pour études et avis: Kamanar, Boureck, Tambouille, Niallé", conclut l'inspecteur....