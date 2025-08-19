Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck

Un comité régional de développement (crd) préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba s'est tenu ce lundi dans les locaux de la gouvernance de Thiès. Ainsi, les membres du comité d'organisation en ont profité pour rappeler les attentes de la cité, notamment en matière de dotation en médicaments. Ledit comité a sollicité une augmentation de l'enveloppe financière destinée à l'achat de médicaments en passant de 11 millions à 14 millions de FCFA.

Dans la foulée, ils sont revenus sur l'état des voies de communication afin que des mesures soient prises dans les meilleurs délais allant dans le sens de faciliter le transport des pèlerins.

Pour sa part, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a réitéré l'engagement des services étatiques pour que le Gamou puisse connaître une réussite éclatante. Il a insisté sur les acquis relativement à l'approvisionnement en eau, à l'électricité etc..., non sans oublier la couverture sécuritaire, sanitaire et celle liée à l'hygiène, entre autres...