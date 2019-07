Crd Ziguinchor / Le ministre Dame Diop sensibilise les élèves sur le programme « Ecole-Entreprise »

En présidant le Crd sur la Formation professionnelle et de l'Emploi, le ministre Dame Diop a annoncé l'ambition du président de la République à orienter 30% des sortants du cycle fondamental dans le secteur de la formation professionnelle et 10% des bacheliers dans la formation professionnelle. C'est pourquoi il a indiqué que "c'est tout le sens qu'il faut donner au programme école-entreprise mis en place sous fonds de l'Etat du Sénégal ». Dame Diop a sensibilisé les jeunes sur la pertinence et les avantage du programme.