Crash évité du vol ET 908 d'Ethiopian Airlines : Les passagers transférés sur Emirates, Air Côte d'Ivoire et Kenya Airways

Le vol ET 908 de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Bamako a failli s'écraser ce matin quelques minutes après son décollage de l’aéroport International Blaise Diagne de Diass. Heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Tous les passagers du Boeing 767-300, s'en sont sortis sains et saufs et ont été dans un premier temps logés à l'hôtel Radisson de Diamniadio. Au moment où ses lignes sont écrites tous passagers sont transférés sur Emirates, Air Côte d'Ivoire et Kenya Airways.