Crash du vol 302 d’Ethiopian Airlines : Un commissaire de la CAGF parmi les victimes.

L’ancien secrétaire général de la fédération nationale et haut responsable du football, Hussein Swaleh Mtetu, fait partie des 32 Kenyans qui ont péri dimanche matin dans le crash du vol 302 d’Ethiopian Airlines en provenance d’Addis-Abeba.



Hussein Swaleh était sur son itinéraire de retour après avoir été commissaire de match dans le match de la Ligue des Champions de la CAF opposant entre Ismaïly SC (Égypte) et TP Mazembe (République démocratique du Congo), disputé vendredi à Alexandrie.

Le Président de la Confédération Africaine de Football Ahmad Ahmad et toute la famille du football africain adressent leurs condoléances à la famille de notre cher Hussein Swaleh Mtetu, à ses proches et à la Fédération Kenyane de football.



Monsieur Hussein Swaleh a été nommé commissaire de match de la Confédération Africaine de Football pour 2018-2020. Il était secrétaire général de la Fédération de football du Kenya (KFF) lors de la dernière participation du Kenya à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie 2004.