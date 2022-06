Crash de l'avion Sénégal-Air : l'affaire encore renvoyée au 10 novembre prochain

Dans cette affaire, les mis en cause dont Magaye Marame Ndao, ancien directeur général de l’Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mamadou Sy, chef du département navigation, et le contrôleur, Jacob Lèye sont poursuivis pour homicide involontaire.

À cette époque, Gérard Gabriel Diop, Directeur général de Sénégal Air, et ses quatre autres collaborateurs avaient aussi été inculpés par le magistrat-instructeur. En même temps, Amadou Lamine Traoré, ancien directeur du Bureau d’enquête et d’analyse, à la retraite, Adama Diom et Al Hassane Hann sont cités à comparaître en tant que témoins.



Pour rappel, un avion appartenant à la compagnie Sénégal Air s’était écrasé dans l’Océan atlantique en 2015 faisant 07 morts. Ce bio moteur Hs 125 transportait à son bord, une patiente française, trois membres de l’équipage dont deux Algériens et un Congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais. L’appareil qui effectuait ce jour-là la liaison entre Ouagadougou et Dakar, aurait, selon les enquêteurs, eu une dépressurisation brutale qui serait la cause de cet accident fatal. L’avion avait frôlé un avion de ligne équato-guinéen.