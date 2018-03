Crash de Sénégal Air : Six cadres de l’aviation civile inculpés

Six cadres de l’aviation civile ont été inculpés hier au terme de leur face à face avec le Doyen des juges Samba Sall. Heureusement pour eux, ils ont bénéficié d’une liberté provisoire dans l’affaire du crash de l’avion Sénégal Air qui avait eu un abordage avec un avion de la compagnie Ceiba en 2015. Le procureur de la République avait ouvert une information judiciaire après le crash. Dans son réquisitoire révélé par nos confrères de « Libération», Serigne Bassirou Guèye avait demandé au doyen des juges d’inculper les six cadres mouillés par l’enquête. Il s’agit du Directeur général de Sénégal air, du Directeur général de l’Anacim, du directeur des transports aériens, Mahamed Mansour Sy, du contrôleur, Jacob Lèye, de l’inspecteur navigabilité, El Hadji Mactar Daff et l’expert en sécurité, Mamadou Sy. Tout ce beau monde a été convoqué et entendu hier par le doyen des juges Samba Sall annonce « l’As » , qui leur a accordé une liberté provisoire. Ils sont poursuivis pour «homicides involontaires, violations de règles relatives à la conduite et à la sécurité d’un aéronef». Pour rappel le crash de l’aéronef avait fait 7 morts.