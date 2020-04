Covid19 - levée officielle du confinement à Wuhan : un sénégalais raconte

La ville de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie de Covid-19 au début de l’apparition de la maladie, a réussi à vaincre l’épidémie. Le confinement total décrété par les autorités a été même officiellement levé hier, si l’on se fie à un étudiant sénégalais sur place, Cheikh Mbacké Amar.

Interrogé par la Rts, il a cependant précisé que la levée du confinement se fait progressivement. L’étudiant sénégalais de faire savoir qu’à son niveau, il bénéficie d’une autorisation de sortie d’une heure de temps le matin et le soir afin de vaquer à ses occupations. Il a par ailleurs signalé que l’ambassadeur du Sénégal en Chine est toujours à leur chevet et aurait même fait parvenir une lettre de remerciements à la communauté sénégalaise de Wuhan pour le courage dont ils ont fait montre devant l’épreuve.

10 millions des sénégalais de Washington à la « Force Covid 19 »

Les sénégalais établis dans la Diaspora envisagent d’injecter dans la « Force Covid-19 », dix millions de francs CFA en guise d’appui à la lutte contre le coronavirus. L’annonce a été faite par un compatriote établi dans l’État de Washington et sur la Rts toujours. Pape Abdou Diagne a révélé qu’à Washington dans le Maryland 10.114 personnes ont été jusque-là infectées par le virus du Sars-Cov-19. La communauté sénégalaise a-t-il cependant rassuré, est bien organisée. Un moyen de communication a été trouvé pour sensibiliser et communiquer avec tous les compatriotes sur place. Un fonds de garantie et d’investissement aussi mis en place pour lever la somme de 10 millions, une participation à l’effort de guerre...