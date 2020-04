Covid19 : la Poste met à la disposition du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 5 000 gants et 200 masques et plus de 1 500 gels hydro-alcooliques

Le Groupe la Poste par son Directeur Général Abdoulaye Baldé est totalement acquis à la cause des populations en cette période de pandémie. Après un appui de 3 millions au fonds pour le covid-19, le Groupe la Poste a tenu à agir dans le cadre de la prévention. Ce mercredi 8 avril 2020, 5 000 gants et 200 masques et plus de 1 500 gels hydro-alcooliques ont été mis à la disposition du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans le but de soutenir les populations. Monsieur Beya Fall Directeur du Maketing et des Actions commerciales a remis ces dons au nom du Directeur Général du Groupe La Poste.