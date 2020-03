Covid19 au Sénégal : Les évêques de Dakar suspendent toutes les messes et toutes les activités religieuses de l’église.

Les évêques ecclésiastiques du Sénégal ont informé les fidèles de la suspension de tous les rassemblements de culte de la chrétienté. Designé comme porte-parole du jour, l'évêque de Ziguinchor, l’Abbé Paul Abel Mbemba, précise que cette décision a été prise pour aider les compatriotes et les co-religionnaires à collaborer à l'œuvre proposée par le Chef de l'État.



« Suite à l'avènement de la pandémie du Coronavirus, nous évêques du Sénégal, nous portons à la connaissance des fidèles catholiques, de nos diocèses qu'à compter de ce jour 17 mars 2020 jusqu'au dimanche de la résurrection jour de Pâques, la suspension religieuse des offices religieux à caractère public comme les messes religieuses des dimanches et des jours de précepte, les chemins de croix publics durant le temps de carême, les activités religieuses à caractère public catéchèse etc qui peuvent occasionner des rassemblements », a-t-il fait savoir.



Face à la gravité de la situation, les évêques du Sénégal exhortent les fidèles à croître à la communion spirituelle. Ils appellent les fidèles chrétiens à vivre ces moments d'épreuves en intensifiant la prière personnelle et en famille à l'heure des messes habituelles.



Ainsi, ils témoignent leur devoir de solidarité citoyenne à protéger la vie de tous nos concitoyens. Par ailleurs, ils invitent les citoyens à éviter les rassemblements et respecter les règles d'hygiène édictées par les services sanitaires du ministère de la santé et de l'action sociale afin d'éviter la propagation de la maladie du Covid19.



À les en croire, ils comptent mener le combat par des prières et des sacrifices afin que ce malheur quitte le Sénégal à jamais...