Covid19 à Ziguinchor / Un cas suspect au Cap Skirring, un français de 68 ans s'est mis en quarantaine

À l’heure actuelle, un résident européen au Cap Skirring, de nationalité française, attend impatiemment ses résultats du test au Covid-19. Ce français de 68 ans est revenu de la France le 17 mars dernier et vit seul chez lui au Cap Skirring. Un autre cas donc après celui du Club Méditerranée de cette cité balnéaire.

Selon nos sources, dès qu'il a senti les symptômes, il s'est fait un prélèvement et s'est auto mis en quarantaine, en attendant les résultats qui seront publiés ce lundi.

Au total, hormis le cas confirmé dans la commune de Ziguinchor, la région attend les résultats de quatre prélèvements envoyés à Dakar par voie terrestre, comme celle aérienne est momentanément arrêtée et les avions cloués au sol...