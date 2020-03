(Covid19 à Touba) SERIGNE CHEIKH SAY MBACKÉ : « Le magal de Serigne Souhaïbou sera célébré, mais chacun devra le faire en famille »

Exit pour le magal de Serigne Souhaïbou Mbacké célébré tous les ans au cinquième jour du mois de ramadan ! Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké dit Serigne Cheikh Say vient officiellement d’annoncer que la centralisation de l'événement à Touba et plus particulièrement à Darou Miname, vient d'être annulée.



Dépêchant son frère Serigne Abdou Samad Mbacké chez le Khalife Général des Mourides, le chef religieux a finalement décidé, à l'instar de la famille de Serigne Fallou Mbacké, de demander aux talibés de célébrer la venue au monde du Saint homme en famille, histoire d'éviter les rassemblements en cette période où le Sénégal se bat pour dégager le covid-19 hors de ses frontières.



" Serigne Cheikh a choisi de m'envoyer dire au Khalife Général des Mourides qu'il a compris la quintessence de l'ensemble de ses dernières décisions concernant les rassemblements et qu'il va se conformer au ndigël émis dans ce sens", dira Serigne Abdou Samad Mbacké...