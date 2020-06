Covid19 à Diourbel / Touba enregistre son 9 ème décès et ajoute à son compteur 02 cas communautaires.

Dans le bilan du jour publié par le district régional de Diourbel, il est possible de remarquer que Touba a enregistré en l'espace de 24 heures, 02 nouveaux décès. Ce qui porte le nombre à un total de 09.



Dans le décompte de ce dimanche 07 juin 2020, seuls 02 nouveaux cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés.



01 malade sous-traitement au niveau du centre hospitalier de Matlaboul Fawzeini a été testé négatif et déclaré guéri. Les localités de Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont ajouté aucun cas nouveau à leur compteur.





Bilan de ce jour : 07/06/2020





Région de Diourbel

Total Cas Confirmés : 02





- District Sanitaire de Touba

02 Cas Positifs :

00 Contact

02 Communautaires



- District Sanitaire de Mbacké



00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire



- District Sanitaire de Diourbel

00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire



- District Sanitaire de Bambey

00 Cas Positif

00 Comtact

00 Communautaire



- Guéri : 01

(Centre Hospitalier Matlaboul Fawzeyni)



- Décès : 02