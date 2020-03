Covid19 / Un octogénaire suspecté au Cap Skirring

La région de Ziguinchor vient d'enregistrer un premier cas au Cap Skirring. Le sujet est arrivé à l'aéroport le 11 mars, et serait présentement mis en quarantaine avec son épouse ainsi que les autres clients et l’ensemble du personnel de l'hôtel. En effet, dès la découverte des symptômes, c'est le personnel médical de l'hôtel qui a pris les devants pour les premiers soins. Ce qui fait un second cas suspect à Ziguinchor après celui qui a été détecté à bord du bateau Aline Sitoé Diatta.