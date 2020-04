Covid19 / Marché du transport des denrées : Mansour Faye détaille les prix et répond au CATRS

Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye, en conférence de presse pour revenir sur les conditions de l’acheminement des denrées alimentaires, a précisé que l’avis de commande indiquait entre autres, l’obligation de disposer d’un parc de 50 camions au moins.

Une analyse de la base de données constituée à travers les réponses consécutives à cet avis, a permis d’avoir une idée sur les meilleurs prix pratiqués sur le marché du transport et de dégager un tarif optimum pour chaque région. Selon le ministre pour les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine il a été établi un prix de 7500 f CFA TTC la tonne ; pour Saint Louis et Tambacounda 15000 f CFA TTC la tonne ; Matam, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Ziguinchor 18500 f CFA TTC la tonne.

Le ministre a rappelé avoir été informé que le collectif des Acteurs des transports routiers du Sénégal (CATRS), a bien voulu mettre à la disposition de l’opération un parc de camions. « Et je profite de cette occasion pour saluer cet élan de solidarité et exprimer mes remerciements les plus sincères. À la date du 14 avril 2020 (avant-hier) 14 véhicules de ce parc ont pu être chargés et convoyés vers la région de Thiès. Soit un total de 450 tonnes convoyées. Le 15 avril (hier) 42 nouveaux chargements ont été réalisés. Je réaffirme notre disponibilité à accueillir encore des camions d’autant plus que le besoin tourne autour de 600 véhicules par jour », a-t-il dit. Enfin, selon le ministre, à ce jour, deux cent cinquante trois (253) camions ont été mobilisés...