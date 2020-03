Covid19 : Le quotidien des sénégalais d'ailleurs.

Le monde est actuellement secoué par la pandémie du Coronavirus et certains pays d’Europe sont plus touchés par le covid-19. Dans ces pays où vivent des sénégalais, la situation est d'autant plus préoccupante qu'ils sont confinés chez eux. Des mesures prises par les autorités de ces pays pour éviter ou contrôler la propagation du coronavirus qui a fait actuellement beaucoup de morts. De L'Italie, au Danemark en passant par l'Allemagne, la France,la Suède ou encore la Mauritanie des sénégalais vivant dans ces pays nous racontent le quotidien de leur journée de confinement.