Covid19- Fin du confinement : Soulagement et gratifications des parents des Étudiants Sénégalais de Wuhan.

Les autorités chinoises ont décidé du déconfinement progressif de la ville de Wuhan. Ville qui a vu paraitre les premiers cas de coronavirus. Une annonce officialisée hier et qui réjouit le Collectif des parents des Étudiants Sénégalais de Wuhan. Ces derniers devant ce dénouement heureux, ont tenu à témoigner leur « gratitude à l’endroit du Président de la République et à l’ensemble des autorités sénégalaises et chinoises, qui ont pris toutes les dispositions idoines pour assurer la protection sanitaire et sécuritaire, l’assistance et le suivi particulier par tutorat de chaque étudiant ». Dans une note signée de Yoro Ba, ils ont aussi salué « la clairvoyance du Président de la République du Sénégal et de l'ambassadeur de Chine ».

Le collectif a aussi avec la propension de la crise au Sénégal, invité le peuple sénégalais à plus de solidarité, à plus de civisme et au respect scrupuleux des directives édictées par l’État en matière de discipline et d’hygiène.