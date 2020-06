Covid19 / Diourbel est-elle en passe de devenir un foyer ardent de la pandémie ?

Au moment où Touba connaît une nette accalmie enregistrant hier 01 cas et aujourd'hui 02 cas seulement, le département de Diourbel enchaîne avec 6 nouveaux cas contacts dans le décompte de ce lundi 22 juin 2020. Ce qui devait susciter chez les populations moult inquiétudes quand on sait que le respect des gestes barrières connaît depuis un certain temps un recul non négligeable.



Touba a enregistré 02 malades testés et déclarés guéris.



Bilan de ce jour : 22/06/2020





Région de Diourbel

Total Cas Confirmés : 09





- District Sanitaire de Touba

02 Cas Positifs :

02 Contacts

00 Communautaire



- District Sanitaire de Mbacké

01 Cas Positif

01 Contact

00 Communautaire



- District Sanitaire de Diourbel

06 Cas Positifs

06 Contacts

00 Communautaire



- District Sanitaire de Bambey

00 Cas Positif

00 Comtact

00 Communautaire



- Guéris : 02

( Centre hôpital Fawzeyni ) 1

( domicile Touba ) 1



- Décès : 00