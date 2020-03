Covid19 / Cheikh Bamba Dièye : « Le président mérite d’être soutenu dans ces moments par chacun d’entre nous »

Le chef de l’État doit faire face dans quelques instants à la nation tout entière qui est, en ces moments de panique et d’inquiétude a besoin de réconfort. L’objectif est de faire face de manière efficace à ce virus qui est en train de faire des dégâts dans le monde. À cette étape où les cas de contamination sont au nombre de 79, il est temps de se dire que « l’heure est grave » et par conséquent, unir les forces pour vaincre ce fléau.



C’est pourquoi, au-delà de toute sensibilité et appartenance politique, il urge de se regrouper autour de l’essentiel. Ainsi, Cheikh Bamba Dièye, faisant une intervention sur Dakaractu au cours de l’édition spéciale, a invité tout citoyen à s’impliquer dans la lutte. « En ces moments difficiles, le chef de l’État a besoin de soutien. Il y va de la vie de chaque sénégalais. Donc, nous devons tous le soutenir », dira le leader de FSD/DJ.



Toutefois, il estime être en attente d’un discours rassurant, responsable et avec autorité car, « il doit montrer qu’il ne laissera personne mettre en péril la vie de tout un peuple. »



Il terminera en disant que le chef suprême des armées devra juste montrer la voie et être suivi par tous les citoyens sénégalais pour mettre fin à la propagation de ce virus.