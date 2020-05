Covid19 : Caritas Sénégal met à disposition les 10.327.500FCFA collectés pour le Fonds d’urgence aux familles démunies et impactées par la maladie

Caritas Sénégal, se dit donc plus que jamais, mobilisée et se tient au chevet des plus démunis, des personnes en situation de précarité et des personnes âgées qui sont encore plus exposées à ce virus et informe le grand public et les institutions qu'il est toujours possible de continuer à soutenir le Fonds d'urgence Sénégal par des contributions financières et matérielles pour lui permettre de poursuivre son action auprès des plus fragiles dont les besoins ne peuvent pas attendre.