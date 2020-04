Covid19 : Birahime Seck soutient l'ordonnance sur l'aménagement des mesures dérogatoires au licenciement et le Gouverneur de Tamba

En Conseil des ministres mercredi dernier, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet d’ordonnance n° 001-2020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du COVID-19. Le ministre du travail Samba SY, ce matin, a fait savoir que l’ordonnance interdit durant la pandémie du covid 19 et dans les limites du temps de la loi d’habilitation tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Ou encore l’obligation pour l’employeur afin d’éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l’anticipation des congés payés, le redéploiement du personnel, le travail à temps partiel. Enfin, la garantie d’une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieur ni au Smic, ni à 70 % de son salaire moyen net des trois derniers mois d’activité en contrepartie de mesures d’accompagnement de l’État au profit de l’employeur et l’obligation pour le travailleur en chômage technique, de rester à la disposition de l’employeur pour d’éventuels travaux ponctuels. Si cette loi indispose certains patrons, le coordonnateur du Forum civil la soutient. Selon Birahime Seck, cette loi est légitime.



Covid à Tamba

Ce n’est pas tout. Il a aussi tenu à féliciter le Gouverneur de Tambacounda qui a, avec l’apparition de premier cas de Covid à Tamba, mis 334 personnes contacts en confinement et durci les mesures. M. Mamadou Oumar Baldé, avait pris des mesures draconiennes au jour même de l'apparition du 1er cas de covid-19. Des mesures qui ont eu le mérite de plaire à Birahime Seck qui a félicité ce dernier. « Félicitations au Gouverneur de la région de Tambacounda qui s'assume et connaît bien son rôle dans la lutte contre le Covid-19 », a t-il écrit.