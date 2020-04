Covid-organics : une artiste malgache traitée avec le remède témoigne; la Guinée Equatoriale récupère son don de plus d'une tonne.

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le Covid-organics. La tisane censée prévenir et guérir le Coronavirus, comme l’a annoncé le président Andry Rajoelina, continue de convaincre sur le Continent africain. Après les présidents congolais, sénégalais et bissau-guinéen, c’est au tour du chef de l’Etat Équato-Guinéen de s’entretenir avec son homologue malgache au sujet de ce remède.



Suite à cet entretien, Andry Rajoelina a décidé de mettre à la disposition de Guinée Equatoriale 1,5 T de la tisane préventive et curative que le vice-ministre de la Santé, a récupéré ce mercredi 29 avril. Selon le site Madagascar-tribune lu à Dakaractu, la cargaison est composée de 10 000 doses préventives et 1500 doses curatives que la Guinée équatoriale qui totalise à ce jour 315 cas dont 1 décès, pourra utiliser dès son arrivée.



Pendant ce temps, nous apprenons que l’avion affrété par le président bissau-guinéen pour approvisionner son pays qui fait face au coronavirus est attendu à Antanarivo ce jeudi.



Elaboré par les chercheurs de l’Institut malgache de recherches appliquées, le COVID-organics, est constitué, selon un récent communiqué de cette structure, de 62% d’artémisia et d’autres plantes médicinales locales. Une artiste malgache qui vient de sortir d’hôpital après avoir été déclarée guérie, a tenu à dire tout le bien qu’elle pense de la tisane. Au début de sa maladie, Tence Mena prenait le traitement « international » composé de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine. Mais à l’en croire, son état de santé ne s’était pas amélioré. C’est ainsi qu’elle a décidé, après réflexion de se mettre au Covid-Organics et au bout de 07 jours, la chanteuse dit avoir constaté une amélioration considérable de son état de santé. « Le CVO m’a complétement guéri », se réjouit-elle.



Rappelons que Madagascar ne compte plus que 38 patients sous traitement. En moins d’un mois, la Grande Ile a enregistré 98 guérisons. Malgré ses 128 cas déclarés depuis l’apparition du coronavirus, aucun décès n’a été recensé.