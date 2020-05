Covid et stigmatisation : « Adoptons une attitude digne et responsable » (Macky Sall)

Le coronavirus est souvent assimilé à une maladie honteuse. Certaines personnes déclarées positives au covid-19 et guéries, ont fait l'objet de rejet de la part de leurs familles, amis, voisins et même de leurs collègues. Une stigmatisation dont souffrent les victimes.

Certaines personnes refusent même d'aller se faire consulter à l’hôpital en cas de signes annonciateurs de la maladie au risque de faire l'objet de stigmatisation une fois testées positives, ce qui n'est pas sans conséquences, car certains préfèrent se cacher pour mourir en silence.

Le président de la République appelle à plus de responsabilité des sénégalais, car dira t-il, le coronavirus n'est pas une maladie honteuse et nul n'est à l'abri.

Donc il faut une attitude digne et responsable, a lancé le chef de l'État Macky Sall lors de son adresse à la nation tout en invitant les uns et les autres à apprendre à vivre avec le virus tout en adoptant des mesures d'hygiène avec le port obligatoire du masque pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus...