Covid et santé bucco-dentaire : « conserver une bonne santé bucco-dentaire en toute circonstance est particulièrement importante » (Pr Amadou Ngom)

Le Pr Pape Amadou Ngom, chef du service d’orthopédie Dento faciale/UCAD a évoqué ce mardi 24 août, l’importance du maintien d’une bonne santé bucco-dentaire dans le contexte de Covid. Selon lui, la cavité buccale qui est la porte d’entrée principale des voies digestives et respiratoires, joue un rôle principal dans la conservation d’une bonne santé générale. En effet, les maladies et infections bucco dentaires entraînent une importante charge de morbidité et à l’absence d’une prise en charge adéquate peuvent causer une gêne, des douleurs de lésion défigurante voire dans certaines situations, engager le pronostic vital. Par l’intégrité des fonctions euro faciales comme la mastication, la déglutition et la locution, la bonne santé bucco-dentaire participe aussi à un bon équilibre psychosocial mais aussi influence une bonne qualité de vie.



L’environnement des soins dentaires est potentiellement l’un des plus exposé au risque de contaminations croisées, a aussi indiqué le médecin. C’est-à-dire le masque exigé partout peut être déposé lors des soins dentaires qui va permettre au chirurgien-dentiste de se placer à une distance relativement proche pour bien soigner le patient. Pr Amadou Ngom explique que « la mise en œuvre des soins dentaires génère souvent des aérosols composés de gouttelettes potentiellement contaminantes qui peuvent se déposer souvent à distance même du lieu où se déroule les soins ». Il précise qu’au mois de Mars 2020, des recommandations particulières avaient été émises par les autorités sanitaires concernant les soins dentaires. Pour l’essentiel, ces recommandations suggèrent une limitation de la prise en charge bucco-dentaire en des soins d’urgence uniquement. Ces recommandations ont été reconsidérées pour plusieurs raisons. Enfin, le Pr Amadou Ngom exhorte les populations à aller se faire vacciner et de souligner que les vaccins disponibles à ce jour ne présentent aucune incompatibilité avec les soins dentaires...