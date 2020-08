Covid 2019 : Le CESE remet des lots de masques au Conseil national de la Jeunesse

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Présidente du conseil économique social et environnemental (CESE), Aminata Touré, a reçu le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) dirigée par Khadim Guèye qui s’est dit honoré de cette rencontre. Une occasion saisie par Mme Touré pour exhorter la forte délégation du Conseil national de la Jeunesse du Sénégal à s'engager davantage dans la lutte contre la pandémie de Covid 2019, particulièrement dans la prévention et la sensibilisation des jeunes, renseigne une note brève qui nous est parvenue.

Elle a aussi tenu à remettre un lot de masques au CNJS.

« La jeunesse est aujourd'hui directement interpellée dans la lutte contre la pandémie. Celle de notre pays a toujours fait preuve de responsabilité à chaque fois qu'elle a été interpellée. Le pays a aujourd'hui besoin de vous pour porter le message de sensibilisation et de prévention auprès de vos semblables pour adopter les bons comportements », leur a-t-elle notamment dit. Elle a rappelé que le dernier Avis du CESE a d’ailleurs été consacré à la pandémie de la Covid 2019.

« Nous pensons qu'il faut une unité d'actions de toutes les composantes de la nation. La jeunesse a un rôle de premier plan.n Il faut qu'elle s'implique davantage dans la sensibilisation, l'information, mais aussi dans la prévention pour protéger les plus âgés », a encore souligné la Présidente du Cese.

Pour sa part, le Conseil national de la jeunesse s’est réjoui de ce geste tout en notant que c’est la première fois qu'une institution les reçoit pour leur rappeler leurs obligations et aussi manifester sa disponibilité à les accompagner dans la sensibilisation et la prévention. El Hadj Momar Samb, Président de la Commission jeunesse du Cese a tendu la main au CNJS pour la création d'une grande Coalition pour le civisme et la citoyenneté dans notre pays.