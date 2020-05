Covid 19 : un vol commercial Dubaï-Dakar pour permettre aux sénégalais de rentrer incessamment

Les sénégalais résidants aux Emirats Arabes Unis ou coincés dans ce pays depuis la fermeture du transport aérien dans plusieurs pays et qui souhaitaient rentrer au Sénégal peuvent avoir le sourire. L’Ambassade du Sénégal dans ce pays annonce un vol commercial qui est en train d'être négocié avec la compagnie Fly Emirates et qui va relier Dubaï à Dakar, dans les prochains jours. Un vol commercial aller simple qui pourra aussi en plus des voyageurs amener du fret/cargo, annonce l’ambassade dans la note reçue à notre rédaction. Les sénégalais et autres nationalités qui souhaitent prendre ce vol sont donc invités à se rapprocher de l’ambassade aujourd’hui même, délai de rigueur pour les modalités.