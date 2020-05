Covid-19 plateforme de marchés en ligne : « Rapidos » vise la création de 5000 emplois

Rapidos, à travers la plateforme de marchés en ligne composée de supermarchés et de restaurants, propose aux sénégalais en cette période de Covid-19, un moyen d’acheter les produits de leur choix sans se déplacer. Des commandes spéciales « rapidos » sont aussi proposés sur la plateforme, elles prennent en charge les marchés de « poisson, poulet, fruits et légumes. Mais aussi tous les produits pour lutter contre le Covid-19 tels que les masques, thermoflash, gels etc » Rapidos en relation avec ses partenaires se charge de la livraison. À travers la plateforme www.rapidos.sn , Globalcom mise sur la création de 5000 emplois pendant la période du covid-19.