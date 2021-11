Covid-19 : les nouvelles dispositions prises pour les voyageurs entrant dans le territoire

Au regard de la situation actuelle de la pandémie marquée par une baisse sensible des cas de contamination et de l'évolution du nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19, de nouvelles dispositions seront désormais appliquées, informe un communiqué du ministère de la santé.



En effet, à la faveur de la production des certificats de vaccination avec QR, les voyageurs de nationalité sénégalaise entrant au Sénégal et tout autre ressortissant d'un pays ayant accepté le certificat de vaccination du Sénégal, sont autorisés à présenter aux services de contrôle aux frontières, un certificat de vaccination avec QR ou un test RTP-PCR les concernant. Pour tous les autres voyageurs, les dispositions antérieures restent inchangées, notamment l'obligation de présenter un test RTP-PCR NÉGATIF datant de moins de cinq jours, ajoute la source. La présente note prend effet à compter de sa date de signature.



Pour rappel, dans le but de réduire au maximum le risque de transmission de la Covid-19, le Sénégal exigeait, de tous les voyageurs entrant dans le territoire, la présentation des tests PCR NÉGATIFS de moins de cinq jours.