Covid 19 : le Colonel Malick Diop donne les chiffres des interventions du service d’hygiène

Le Directeur du Service National de l'hygiène publique, le Colonel Malick Diop, lors du troisième jour de la session du Conseil Economique, Social et Environnemental, a fait le point sur les interventions du service d’hygiène pendant la période de pandémie. Le Colonel Malick Diop a indiqué que ses hommes ont effectué 6.9451 visites à domicile et procédé à la désinfection de 248 corps décédés des suites de la Covid 2019. De même, les brigades d'hygiène ont désinfecté 13. 611 domiciles exposés et 2.826 descentes dans les daaras et les marchés. Il a par ailleurs plaidé pour le renforcement des contrôles aux frontières par des brigades d'hygiène à l'aéroport Blaise Diagne de Diass pour prévenir tout risque de nouvelles contaminations massives. Cette Session ordinaire a pour thème la pandémie 2019 : quel effet sur le système sanitaire?