Covid 19 : la reprise des cours aura lieu le 4 Mai.

Les cours dans les différents établissements scolaires au Sénégal risquent de ne pas reprendre de sitôt. Suspendus sur l’ensemble du territoire national à cause de l’apparition des premiers cas d’infectés au Covid 19, les potaches devaient reprendre le chemin de l’école le 6 Avril. Il n’en sera rien, car la nouvelle date de retour aux classes est fixée au 4 mai.

En effet, en conseil des ministres, le Ministre de l’Education nationale et le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ont proposé au Président de la République, qui l’a validé, le report de la rentrée scolaire et universitaire initialement prévue le 06 avril, au 4 mai 2020. Il a par ailleurs été décidé de l’accompagnement des daaras modernes à hauteur de 330 millions en denrées alimentaires, informe le communiqué issu de la rencontre hebdomadaire du Gouvernement.