Covid-19 : la CEDEAO et l’UNAWOS pour une meilleure prise en compte des droits humains dans la lutte

La CEDEAO par la voix du Président Jean Claude Kassi BROU et le Docteur Mohamed Ibn CHAMBAS, représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), ont appelé les Etats à ne pas oublier les droits humains fondamentaux dans la lutte contre la COVID19 en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel. Les deux institutions, selon un communiqué transmis à Dakaractu, ont appelé les Etats membres à ne pas sacrifier les droits humains fondamentaux au profit des urgences imposées par la crise de la COVID19. « Cette menace qui vient s’ajouter aux nombreux défis particulièrement d’ordre sécuritaire qui affectent déjà le développement, la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel, ne doit pas amener les Etats à oublier deux idées primordiales. La première idée appelle les gouvernements de la région au respect des droits de l’homme, de l’inclusion, de l’égalité des genres, de la prévention des violences contre les femmes, ainsi que la lutte contre la stigmatisation, dans les différentes décisions qui sont prises face cette urgence sanitaire. La seconde idée porte sur la nécessité d’un consensus politique inclusif autour de la décision de maintenir ou de reporter les élections pour les pays qui doivent connaître des échéances électorales au cours de cette année 2020, tout en tenant compte des recommandations des experts médicaux », renseigne le document. Les deux institutions ont enfin réaffirmé leur soutien aux Etats membres et aux populations pour les nombreux efforts qui sont déployés individuellement, sur le plan régional (CEDEAO et Union Africaine), et sur le plan mondial (les Nations Unies) contre cette pandémie qui déstabilise l’économie globale et la vie des milliards de personnes à travers le monde...