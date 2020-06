Covid-19 : l’appui aux initiatives des artistes handicapés du Sénégal magnifié

Le Mouvement national des Handicapés Républicains (MNHR), dans une note rendue publique, s’est réjoui de la décision prise par le ministre de la Culture et de la Communication d’accorder, dans le cadre du Fonds Force Covid, une enveloppe de 20 millions FCFA pour appuyer les initiatives des artistes handicapés du Sénégal. Il signale que de talentueux artistes et des intellectuels éminents font partie de leur mouvement et sont en mesure de faire de belles productions artistiques, et que face à la rareté des moyens de financement, ils restent pénalisés. Le MNHR qui considère cet acte comme une bouffée d’oxygène, se félicite de ce financement.

Sur la décision par le chef de l’État, de procéder, via le Ministère du Développement Communautaire et de l’Equité, à la distribution des denrées alimentaires à un million de ménages, le mouvement des handicapés républicains dans la note signée par leur Président Toumany Camara, de montrer sa gratitude pour la décision de rajouter, sur la liste des bénéficiaires, 100.000 personnes vivant avec un handicap qui n’étaient pas sur la liste de départ.

Enfin, les handicapés républicains ont salué les mesures fortes de fermeture des écoles, des universités, des voies aériennes, maritimes et terrestres, mais aussi et de toutes les autres mesures relatives à la prise de décret pour instaurer l’état d’urgence assorti du couvre-feu afin d’éviter une propagation exponentielle du Coronavirus.