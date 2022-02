Covid-19 : l’ambassadeur de l'Etat d’Israël offre 2,774 tonnes d’équipements et de matériel médical au ministre de la santé.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal, Ben Bourgel, l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, a offert un lot d’équipement de protection contre la covid 19 au peuple sénégalais par MASHAV, l’agence de coopération israélienne au nom du peuple d’Israël, ce jeudi 10 février 2022.



M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l’action sociale, a reçu le don au niveau de son ministère. À cette occasion, M. Ben Bourgel a présenté les investissements d’Israël en faveur de l’accès des matériels médicaux au Sénégal.



La coopération sanitaire, au même titre que d’autres domaines tels la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire et l’éducation, constitue pour Israël un axe prioritaire pour l’approfondissement des relations avec le Sénégal. Le don est composé d'équipements médicaux (2,774 tonnes) notamment des blouses médicales…, de respirateurs, des oxymètres, des seringues et des aiguilles.



Une occasion pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, de remercier l’ambassadeur de la République d’Israël au Sénégal. Il poursuivra en rappelant que la pandémie de Covid-19 ne peut être vaincue seulement par les vaccins et le respect des gestes barrières.