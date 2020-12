Covid-19 et reprise des cours : Les assurances du ministre de l'Éducation Nationale, Mamadou Talla.

Le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, a tenu à rassurer les parents d'élèves sur la reprise des cours en cette période de pandémie lors de son passage à l'assemblée nationale ce mardi 08 décembre 2020.



Face à la représentation nationale, il soutient : "la méthode qui a été utilisée pour qu'il n'y ait pas de propagation sera la même qu'on va utiliser pour qu'on puisse continuer nos enseignements-apprentissages dans d'excellentes conditions. Nous allons continuer dans cette dynamique pour avoir une année spéciale et qu'on puisse continuer nos enseignements malgré la présence de la Covid-19".



Il a lancé un appel à l'exécutif, au législatif, à la société civile, aux parents d'élèves et aux élus locaux à s'unir pour ensemble qu'ils puissent réduire les perturbations dans l'espace scolaire. "Aucune pédagogie, aucun financement ne peut réussir si nous restons à régler tous les jours des problèmes dans les écoles. Cette année l'apaisement sera extrêmement important pour nous et semble être l'une des conditions pour qu'on puisse avoir notre quantum horaire et veiller davantage sur l'efficacité et l'efficience du système éducatif sénégalais", explique le ministre de l'éducation nationale...