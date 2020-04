Covid-19 et interactions physiques : Dakar Terminal déploie des solutions de paiement électronique.

Dans le cadre des mesures mises en œuvre pour faire face au Covid-19, Dakar Terminal, opérateur du terminal roulier El Hadji Malick SY, accélère le déploiement des solutions de paiement dématérialisées.



Le portail web IES déployé par Bolloré Ports permet de payer ses factures avec la plateforme TouchPay de InTouch qui agrége des moyens de paiement (Orange Money, FreeMoney, YUP, MasterCard et VISA) pour limiter les interactions physiques, réduire les paiements en espèces, et générer des gains de temps en simplifiant le parcours du client.



« Cette solution développée grâce au partenariat de Dakar Terminal avec l’agrégateur InTouch permet à chaque usager de disposer d’un compte client, de générer ses factures et de les régler en ligne. En ces temps de Covid-19, où la distanciation sociale fait partie des mesures barrières, Dakar Terminal permet à sa clientèle de poursuivre les opérations en toute sécurité » précise Jérôme Besème, le Directeur général de Dakar Terminal.



« Nous sommes ravis d'avoir contribué à un projet d'une telle dimension qui devrait certainement participer encore plus à la transformation digitale de Bolloré, acteur majeur du transport et de la logistique mais aussi simplifier largement les transactions de ses clients », a indiqué Omar Cissé, Directeur général du Groupe InTouch.



Bolloré Ports, moteur de l’innovation logistique sur les plateformes portuaires en Afrique, en Asie et en Amériques, déploie sur ses terminaux un système d’information performant au service de la fluidité des opérations et de la compétitivité des économies des pays.



Dakar Terminal Sénégal est la société d’Exploitation du Terminal Roulier El Hadji Malick SY au Môle 2, créée le 20 février 2014. Attributaire d’une concession de 25 ans, elle assure en exclusivité l’exploitation des opérations logistiques des navires RoRo, ConRo et Car-Carriers dans le port de Dakar.



Dans le respect des règlements d'exploitation du Port Autonome de Dakar et des dispositions du Code ISPS, Dakar Terminal réalise les prestations de réception et de livraison de matériels roulants, conteneurs et marchandises conventionnelles à l'importation, en transbordement et à l'exportation. Dakar Terminal s'est doté d'équipements modernes et d'un personnel très expérimenté, pour être apte à garantir des prestations de services conformes aux attentes des clients et opérateurs.



Dakar Terminal contribue au développement de l’économie et soutient les populations locales à travers des actions solidaires et engagées.