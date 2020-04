Covid-19 et fermeture des frontières : "Il est temps pour nous de retourner à la source, le made in Sénégal, la consommation locale" (Marie Madeleine Diouf/ Nunu)

Cela fait maintenant quelques mois que bon nombre de pays affectés par cette pandémie liée au coronavirus, sont obligés de fermer leurs frontières pour se protéger et amoindrir les risques de contamination. Ce qui entraîne un début de récession économique auprès des pays à dominante importateurs. Constatant la gravité de la situation, des solutions sont attendues pour assurer la survie de la population. D'où la pertinence de la politique du consommer local qui revêt toute son importance. Une interview avec "nunu" pour parler de la question. Une dame qui s'active dans le stylisme et la création basés sur le "made in Africa"