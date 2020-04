Covid-19 et entrée en vigueur de la loi sur le plastique ce 20 Avril : assouplissement dans l’application de certaines dispositions de la loi

La loi sur le plastique devrait entrer en vigueur ce 20 Avril. Avec l’apparition des 1ers cas de coronavirus, le ministre en charge de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, a laissé entendre que des mesures d’application de certaines dispositions de la loi étaient envisagées. Il s’agit notamment, a fait savoir le ministre, de l’interdiction de la production et de la vente d’eau en sachet. Il a été convenu, après étude et concertation, que les unités régulièrement autorisées par le Ministère en charge du commerce seront recensées et accompagnées pour éviter que l’entrée en vigueur de la loi ne mette un terme à leurs activités.

Plus précisément, ces unités pourront, exceptionnellement, continuer leurs productions jusqu’à la fin de cette pandémie du COVID19.

Cependant, durant cette période, selon le Ministre de l’Environnement toujours, ses services travailleront en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens de réduire l’incidence sur l’environnement des sachets d’eau sur toute l’étendue du territoire national.

« Il y va du succès du programme zéro déchet du Président de la République, au regard de la proportion importante des déchets plastiques dans le volume total des déchets produits chaque jour dans nos villes et villages. Ainsi, la production et l’importation des produits plastiques à usage unique seront interdites, de même que l’importation des déchets plastiques », a-t-il précisé pour finir.