Covid-19 et dispositifs dans les marchés : Le ministre Abdou Karim Fofana appelle à « plus de vigilance, d'organisation, de rigueur et de discipline »

Au terme d'une visite de 48h effectuée dans les marchés de Wakhinane Nimzatt, Ouakam et Ngor, le ministre de l'urbanisme, de l'hygiène publique et du logement, Abdou Karim Fofana, a constaté de visu et avec satisfaction, les dispositifs d'anticipation mis en place dans les différents marchés par les maires de ces localités. Le ministre de l'hygiène publique a invité également à plus de vigilance, d'organisation, de discipline et de rigueur dans la gestion des marchés. Abdou Karim Fofana annonce également des concertations avec les collectivités territoriales pour une modernisation des marchés...