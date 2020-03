Covid 19 et couvre feu : Les recettes des boutiques en chute libre.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus, le président Macky Sall a décrété le couvre-feu et l'état d'urgence. Ce qui veut dire qu’à partir de 20 heures, personne n'est autorisée à sortir sauf pour des raisons de service avec à l'appui un document signé par l'autorité. Une situation qui n'est pas sans conséquence chez les boutiquiers. Les trois boutiques visitées disent la même chose, leurs chiffres d'affaires sont en baisse. Chérif Diallo, gérant d'une boutique à Grand-Dakar qui a accepté de se faire filmer, nous raconte ses déboires. Selon lui, la vente ne marche plus vraiment à cause du Covid-19. " J'avais l'habitude de travailler jusqu'à deux heures du matin, mais actuellement je suis obligé de fermer à 19 heures à cause du couvre-feu. Une situation qui est difficile pour nous", dénonce-t-il.