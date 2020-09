Covid 19 et Tourisme : Le secteur affiche sa résilience et entame sa relance à travers le Tourisme interne autour de l’accès des résidents à une offre touristique diversifiée, attractive et compétitive

Dans la période pré covid 19, le secteur touristique sénégalais était sur une dynamique prometteuse et comptait pour 7% du PIB national.

En effet, le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens avait engagé des actions hardies en direction de la police touristique et de la réglementation du secteur tant au niveau des lieux d’hébergements, qui sont aujourd’hui classés, que des guides touristiques professionnels

Dans la foulée, des initiatives de promotion touristique ont été engagées sur les marchés émetteurs européens avec des participations remarquables aux salons Top Résa (le plus grand salon du tourisme et du voyage d’Europe) et FITUR de Madrid. Ceci pour renforcer la lisibilité et la visibilité de notre offre touristique.

La mise en exploitation de la Compagnie aérienne nationale, Air Sénégal S.A, participe de ce projet de faire du Sénégal une Destination touristique de référence. D’ailleurs les 2 projets phares du PSE sur le tourisme portent sur le développement du micro tourisme avec comme objectif d’accompagner à travers des incubateurs 750 micro-entrepreneurs qui contribueront à générer 17 000 emplois directs et indirects.

Le secteur touristique, deuxième mamelle de l’économie nationale a été sévèrement touché par la crise. L’hôtellerie, la restauration, le transport, les activités de loisirs entre autres ont été presque à l’arrêt.

Le train de mesures pris par Le Président de la République Macky SALL, dès le début de la crise, d’abord en prenant un texte réglementaire suspendant toute procédure de licenciement, et ensuite en injectant 27 milliards de FCFA dans le cadre du Plan de résilience économique et social, Force-Covid19 pour appuyer le secteur ont été salutaires.

C’est dans ce cadre que le Crédit hôtelier et touristique a vu sa dotation de 3 milliards passer à 15 milliards. Cette enveloppe, destinée à soutenir les entreprises de toute la chaine de valeur du tourisme, a permis au final de préserver les 75 000 emplois directs et les 100 000 indirects qui étaient menacés, et empêcher la faillite de certaines structures.

Au total 354 établissements d’hébergement touristique toutes catégories confondues, 123 agences de voyages, 281 restaurants, 2 structures de soutien au tourisme (la Réserve de Bandia et le Golf de Saly) et 1 140 guides touristiques et artisans qui s’activent dans les sites touristiques, ont reçu un financement d’un montant global de 8,5 milliards.

Ces financements ont été alloués en parfaite collaboration avec le secteur privé touristique

La relance qui s’amorce aujourd’hui s’articule autour d’une vision stratégique qui mise sur la promotion du tourisme intérieur. L’objectif est de relancer le secteur en facilitant l’accès des résidents à une offre touristique diversifiée, attractive et compétitive. En effet, sur 1 600 000 touristes recensés en 2018, le pays enregistre un taux de fréquentation domestique de 19%, une part encore faible malgré le fort potentiel. A peine un tiers des recettes provient des touristes locaux. C’est tout le sens du programme « Tammu Sénégal » lancé par l’Agence Sénégalaise de promotion Touristique (ASPT) pour inverser cette tendance dans la période post Covid19 et de manière durable.

Les récentes visites du Ministre Alioune Sarr en charge du Tourisme et des transports aériens dans les zones touristiques de Saly et dans les régions de Fatick et Ziguinchor, montre que les acteurs ont pu conserver les emplois et les outils de travail pour impulser le tourisme intérieur suivant les orientations du plan stratégiques du Ministère