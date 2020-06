Covid-19 et Reprise du transport : Moustapha Diop équipe le secteur interurbain de 100.000 masques.

Le ministre de l'industrie, de la petite et moyenne Industrie a offert sur instruction du président de la République, un lot de 100.000 masques au ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Un équipement destiné au secteur du transport interurbain dont la reprise sera effective ce dimanche après l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Le port du masque reste une condition sine qua non pour tout usager de la route en cette période de pandémie de la convid 19. Une action magnifiée par les deux ministères. La cérémonie de réception a eu lieu à Diamniadio.