Covid-19 et Porokhane / Les visites aux "Mame Diarra" interdites par le Khalife des Mourides à cause de la pandémie.

Plus aucune visite ne sera autorisée au niveau du daara Mame Diarra de Porokhane. Le ndigël est celui du Khalife Général des Mourides qui a évoqué la recrudescence de la pandémie de la Covid-19. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou demande ainsi aux parents des homonymes de Sokhna Diarra actuellement dans la cité religieuse pour apprendre le Coran, de décaler leurs visites habituelles pour la sécurité des enfants.



Le daara Sokhna Diarra est une école coranique qui accueille environ 450 jeunes filles âgées de 6 à 13 ans et qui portent toutes, le nom de la mère de Serigne Touba. Il a été créé par Serigne Moustapha Bassirou Mbacké en 2005. Le chef religieux a voulu développer l’enseignement de la jeune fille et la formation professionnelle. Les critères d’entrée dans cet établissement sont assez sélectifs, et le nombre de place limité.