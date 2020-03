Covid-19 et Darou Moukhty / Les retrouvailles Bamba-Borom Darou célébrées sans rassemblement.

Après la famille de Serigne Fallou Mbacké et celle de Serigne Souhaïbou Mbacké, voilà que celle de Mame Thierno Birahim vient de s'aligner sur le ndigël du Khalife Général des Mourides qui a souhaité que tous les magals soient célébrés autrement.



Dans une déclaration transmise à Dakaractu, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, porte-parole du Khalife de Darou, a précisé que Serigne Abbass Mbacké a officiellement indiqué la voie à suuvre.



"Le magal est maintenu, mais chacun devra le celebrer chez lui, sans rassemblement. Cela répond le mieux aux exigences de l'heure qui imposent un changement de comportements. Le Khalife demande à tous les talibés d'apprendre le Coran et les écrits de Serigne Touba et de donner à manger aux nécessiteux", dira Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.