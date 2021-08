Covid-19 : en mission à Johannesburg Serge Malou chope le virus malgré la dose de Johnson and Johnson, et appelle les Sénégalais au respect des mesures

En mission en Afrique du Sud, le directeur du financement et du partenariat avec les organisations au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural est testé positif au coronavirus. Et pourtant, il avait pris le vaccin et testé négatif avant son embarquement pour Johannesburg.



« Je suis testé positif au coronavirus. J'avais pris le vaccin Johnson and Johnson à Dakar avant de rallier l'Afrique du Sud et un test qui s'est avéré négatif. J’ai été testé négatif à Dakar. Malheureusement j'ai commencé à constater les symptômes de la covid : vomissement, toux, maux de reins changement de couleur des yeux. J'ai interpellé les autorités sur ces remarques et le résultat est revenu positif », informe le missionnaire de l’État du Sénégal en Afrique du Sud.



S’adressant aux Sénégalais qui sont toujours au vaccin et ceux qui continuent à nier l’existence du virus, Serge Ibrahima Malou, leur dit : « Au Sénégal on peut nier l'existence du virus je dis et le confirme qu'il existe bel et bien. Tout ce qu'on doit faire c'est de nous protéger mutuellement. J'exhorte les Sénégalais à aller se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. La prise de la dose du vaccin m'a permis à part la voix un peu perdue de me sentir bien pour l’instant », invite-t-il depuis Johannesburg où il est mis en quatorzaine...